FC Hansa Rostock : Nico Neidhart hat sich seinen Platz im Team zurückerobert

Der 27-Jährige brauchte ein gewisse Eingewöhnungszeit in der 2. Bundesliga, findet jetzt aber allmählich zu seiner Topform.

Rostock | Die Saison von Nico Neidhart gleicht bisher einer Achterbahnfahrt. Anfangs hinten rechts gesetzt, fand der Abwehrmann aber nur schwer in die Saison sowie die neue Liga hinein und saß zwischendurch sogar kurz draußen. Doch der 27-Jährige stabilisierte seine Form. Mittlerweile hat er seinen Stammplatz zurück und leistete bei den Siegen in Kiel sowie in ...

