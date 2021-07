Fußball in Rostock : Hansa-Manager Martin Pieckenhagen ist am Sonntag im Doppelpass

Der Sportvortand des Zweitliga-Aufsteiger nimmt per Liveschalte an der Talkrunde teil.

Ismaning | 13 ehemalige Bundesligisten sind in der neuen Saison in Deutschlands zweithöchster Fußballklasse vertreten. An den ersten beiden Spieltagen hebt der TV-Sender Sport1 die 2. Liga daher am 25. Juli und 1. August auf einen ganz besonderen Sendeplatz: Im Fußballtalk „Doppelpass 2. Bundesliga“ geht es Sonntag ab 11 Uhr um die stärkste 2. Liga der Welt. Per...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.