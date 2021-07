Hansa Rostock : Mühevoller Sieg gegen Luckenwalde

Die Kogge lag dabei so zurück und benötigte ein Eigentor sowie einen Elfmeter, um das Spiel zu drehen.

Rostock | Hansa Rostock hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga gewonnen. Allerdings mühte sich die Kogge am Sonnabend gegen Regionalligist FSV Luckenwalde nur zu einem 3:1 (1:1)-Sieg, musste dabei sogar einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen die tiefstehenden Brandenburger hatte Hansa in der ersten halben...

