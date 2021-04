Hansa Rostock : Hansa kassiert Ausgleich in der 6. Minute der Nachspielzeit

In einer nervösen Schlussphase kassierte Hansa den Ausgleich in der 6. Minute der Nachspielzeit. Fünf waren angesagt.

Rostock | Die 13 Spiele andauernde Serie von Hansa Rostock ist gerissen. Am 33. Spieltag konnte der SV Wehen Wiesbaden am Mittwochabend nach dem 1:1-Unentschieden einen Punkt aus dem Ostseestadion entführen. Die Führung durch Bentley Baxter Bahn vom Elfmeterpunkt glich Florian Carstens in der 6. Minute der Nachspielzeit aus. Weiterlesen: Das Spiel im Re-Live...

