Hansa Rostock : Luca Horn wird nach Zwickau verliehen

Für die Kogge absolvierte Horn in der abgelaufenen Saison nur acht zumeist kurze Einsätze in der 3. Liga und einen im MV-Pokal.

Rostock | Hansa Rostock geht den Weg in die 2. Bundesliga vorerst ohne Luca Horn. Die Kogge verleiht den 22-Jährigen Mann für die linke Außenbahn in die 3. Liga an den FSV Zwickau. Dort soll er Spielpraxis sammeln. Die Leihe gilt zunächst für ein Jahr bis zum 30. Juni 2022. 1,77 Meter große Linksfuß war im September 2020 vom VfL Wolfsburg II an die Küste gew...

