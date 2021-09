FC Hansa Rostock : Das 1:0 nicht gemacht und einen Treffer aus dem Nichts kassiert

Am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga unterlagen die Ostseestädter am Freitagabend beim 1. FC Nürnberg mit 0:1 (0:0). Noch in der 89. Minute hatte Ridge Munsy die Riesenchance, zumindest den Ausgleich zu erzielen.

Rostock | Das vorher letzte Mal, dass der FC Hansa im Max-Morlock-Stadion gastierte, war schon etwas länger her, und unter den hiesigen Fans erinnert sich auch aus einem anderen Grund kaum noch jemand daran: 0:4 hieß es nämlich am 8. Dezember 2008, ebenfalls im Rahmen der 2. Bundesliga. Keinerlei Änderung in der Start-Elf Bei der Rückkehr in diese WM-, Ol...

