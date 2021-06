Hansa Rostock : Ridge Munsy kommt von Zweitliga-Absteiger Würzburg

Der Schweizer mit kongolesischen Wurzeln hat mehr als 100 Spiele in der höchsten Schweizer Liga absolviert und fast in jedem vierten Spiel getroffen.

Rostock | Hansa Rostock hat am Montag die Verpflichtung von Ridge Munsy bekanntgegeben. Der Angreifer wechselt von Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers an die Ostsee und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023. Munsy stand in Würzburg noch bis 2022 unter Vertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. Der ...

