FC Hansa Rostock : 3:3 zum Saisonstart der 3. Liga gegen Viktoria Köln

von Peter Richter

20. Juli 2019, 15:54 Uhr

Rostock | Mit Spannung erwartet worden war die erste Start-Elf der Rostocker im neuen Spieljahr. Und das war sie: Kolke im Tor, Abwehr-Viererkette Ahlschwede, Straith, Riedel und Rieble, davor die "Sechser" Öztürk und Pepic, vor ihnen wiederum von rechts Vollmann, Hildebrandt und Opoku, dazu die Sturmspitze Breier. Die Weiß-Blauen begannen also mit vier Neuzugängen.



Bei den von Ex-Hansa-Coach Pavel Dotchev - vom Publikum mit warmem Applaus willkommen geheißen - trainierten Gästen stand der Ex-Rostocker Marcel Gottschling in der Anfangsformation. Für den FC Viktoria Köln 1904 war es das Debüt in der 3. Liga in ihrer jetzigen Form; freilich hatte der Aufsteiger aus der Regionalliga West (drei Punkte vor Rot-Weiß Oberhausen) in früheren Zeiten auch schon höherklassig gespielt, zum Beispiel 1978 bis 1981 in der 2. Bundesliga.

Das Spiel, die Saison begann mit einer an sich schönen Choreographie der Fans auf der Südtribüne, garniert jedoch leider auch mit ausgiebig Pyrotechnik: Das wird den Verein mal wieder teuer zu stehen kommen, zudem sorgten die stinkenden Schwaden für Sichtbeeinträchtigungen, die eine, wenn auch kurze, Spielunterbrechung zur Folge hatten.

Wenig später gab es Erfreulicheres zu berichten, jedenfalls aus Rostocker Sicht: Nico Rieble leitet einen Angriff ein, Aaron Opoku schickt Jonas Hildebrandt los, der zieht in den Strafraum, bringt den Ball scharf zur Mitte - Pascal Breier lauert, aber vor ihm dran ist der Kölner Kyere und trifft ins eigene Tor. Da liegt sie zum ersten Mal 2019/20 im Netz, die überwiegend weiße, gleichwohl auch noch genung knallig bunte Einheitskugel namens adidas Conext 19 OMB!

Doch es bleibt nicht lange beim 1:0: schwerer Bock von Kyere, Breier ist der Nutznießer und schiebt ein - 2:0 (13.).

Euphorie griff um sich im Ostseestadion, "Nie mehr, nie mehr 2. Liga"-Gesänge erklangen. Und auch der Letzte war völlig aus dem Häuschen, als nach Eingabe von Breier in der Mitte Opoku das Spielgerät mit der Hacke zum 3:0 in den Kasten der in der Abwehr total "schwimmenden" Kölner beförderte (19.) - die Fans gingen in ihren stimmgewaltigen Chören dazu über, bereits von der "Champions League" zu singen.

Dass bei den Hausherren keiner die Bodenhaftung verlor, dafür sorgte Bunjaku, der nach der ersten Ecke der Partie überhaupt per Kopf für die Roten auf 1:3 verkürzte (27.).

Allerdings hätte schon Sekunden später Breier aus Nahdistanz den alten Abstand wiederherstellen können - reines Glück für Viktoria beziehungsweise eine Riesenreaktion von Keeper Mesenhöler, hier hätte das 4:1 fallen müssen gegen die völlig unsortierten Rheinländer (28.).

Es blieb praktisch ein Spiel auf ein Tor. Der Neuling kam kaum zum Luftholen, weil sogar Öztürk und Ahlschwede ganz vorne mitpressten (40.), den Kontrahenten oft schon an dessen Strafraum attackierten.

Die zweite Halbzeit hat kaum begonnen, da fällt das 2:3: Holzweiler schwenkt von rechts nach innen, lässt zwei Hanseaten locker stehen und trifft mit gefühlvoller Bogenlampe (49.) - und der Verein mit dem dicken roten Balken-V im Logo, der zur Pause mit dem Ergebnis noch sehr, sehr gut bedient war, der bereits bezwungen schien, war auf einmal wieder im Rennen!

Auf der Gegenseite links aus relativ spitzem Winkel Freistoß von Mirnes Pepic - an die Latte (51.)!

Doch das Momentum lag jetzt klar bei den Roten, für die es nach gut einer Stunde Bunjaku wahr machte - allen Ernstes drei Tore aufgeholt, 3:3, nachdem Hansa die Kugel nicht klären konnte. Unfassbar!

Und die Mecklenburger drohen gänzlich ins Verderben zu rennen: hinten alles offen, Überzahlkonter der Domstädter, Wunderlich schließt ab, zum Glück ist Kolke aufmerksam und hält (74.).

Großes Gezitter bei der überwiegenden Mehrheit der 15 581 Zuschauer, dass das hier nicht sogar noch verloren geht. Würde noch eines der beiden Teams sich den spielentscheidenden Fehler leisten bzw. die goldene Drei-Punkte-Idee kreieren? Drei Minuten Nachspielzeit, doch es passiert nichts mehr - 3:3 der Endstand.

Wechsel bei Hansa: 67. Königs für Opoku, 76. Bülow für Hildebrandt, 84. Ramaj für Breier