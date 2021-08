Hansa Rostock : B-Junioren verspielen Führung gegen St. Pauli

Die Hamburger verwandelten zunächst einen Elfmeter zum Ausgleich und konnten das Spiel später noch drehen.

Hamburg | Die B-Junioren des FC Hansa Rostock müssen weiter auf die erste Bundesligapunkte warten. Beim F.C. Pauli gab es am Sonntag eine knappe 1:2-Niederlage. Während sich die Rostocker nun erst einmal am Tabellenende wiederfinden (15./0 Punkte), befindet sich St. Pauli mit der Optimalpunktzahl von sechs Punkten in der Spitzengruppe der Liga. Trainer Tobia...

