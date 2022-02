FC Hansa Rostock : Trainer Jens Härtel will in Dresden Geschichte schreiben

Der FC Hansa will seine Sieglos-Serie in der 2. Bundesliga beenden und dabei endlich mal wieder im Ost-Klassiker in Dresden triumphieren.

Rostock | Endlich wieder Fußball vor Zuschauern: 8000 Fans, davon 500 vom FC Hansa, werden morgen ab 13.30 Uhr beim Ost-Klassiker zwischen Dynamo Dresden und Rostock im Rudolf-Harbig-Stadion dabei sein. „Wir freuen uns, dass die Fans wieder kommen dürfen und damit wieder mehr Emotionen auf den Rängen herrschen. Wir wollen versuchen, das für uns zu nutzen“, sagt...

