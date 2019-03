FC Hansa Rostock : Hansa kommt nicht vom Fleck

Der Rostocker Fußball-Drittligist kann zwar mit den Spitzenteams mithalten, aber keine „Big Points“ laden

von Andre Gericke

25. März 2019, 14:53 Uhr

Rostock | Fünf Begegnungen in Folge nicht verloren, dennoch tritt der FC Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga auf der Stelle. „So richtig vom Fleck kommen wir nicht, wenn wir von den fünf Partien dreimal Unentscheiden spielen. Wir hätten wir schon gewinnen müsse, wenn wir auf Tuchfühlung nach oben bleiben wollen und eigentlich auch schon am Montag gegen Halle. Deswegen ist jetzt auch keiner in Feierlaune“, sagt Hansas Rechtsverteidiger Maximilian Ahlschwede nach dem 1:1 beim Zweiten Karlsruhe. Zuvor hatten die Rostocker zu Hause gegen den Vierten HFC ebenfalls 1:1 gespielt. In beiden Partien holten die Ostseestädter einen Rückstand auf. „Man sieht, dass wir nicht weit weg sind, und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in diesem Bereich mithalten kann. Aber hier und da fehlt eben noch ein Stückchen, das wir uns weiter erarbeiten müssen“, so Hansa-Coach Jens Härtel.

Durch die beiden Remis in den Duellen mit den Top-Teams dürften jetzt auch die kühnsten Optimisten einen möglichen Eingriff der Rostocker in den Aufstiegskampf endgültig abgeschrieben haben. Bei noch acht ausstehenden Partien beträgt der Rückstand zu Aufstiegsrelegationsplatz drei, den derzeit der SV Wehen Wiesbaden belegt, mittlerweile zehn Punkte. „Insgesamt ist die Tendenz in den vergangenen Wochen positiv. Natürlich haben wir aber zwischendurch viel liegengelassen, wenn man an die Heimspiele gegen Meppen und Großaspach denkt. Am Ende ist es vielleicht auch verdient, dass wir nicht weiter oben stehen, weil wir es nicht geschafft haben, diese Spiele zu gewinnen“, sagt Hansa-Kapitän Oliver Hüsing, der auf die Spiele gegen Halle und in Karlsruhe bezogen, meint: „Wir sind jetzt zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen. Das ist in der 3. Liga nicht einfach. Dennoch müssen wir auch über die erste Hälfte in Karlsruhe noch einmal sprechen.“

Eine schwache Halbzeit kann man sich in dieser Liga eben nicht erlauben, sondern benötigt über 90 Minuten das volle Leistungsvermögen. „Die 3. Liga ist ziemlich ausgeglichen. Jeder Gegner ist ein harter Brocken. Es gibt keine sogenannten kleinen Gegner mehr, wenngleich wir vor allem gegen Meppen und Großaspach hätten gewinnen müssen. Aber wir haben jetzt eine kleine Serie gestartet, die wir ausbauen wollen“, erklärt Lukas Scherff, der in Karlsruhe per Kopf für den Ausgleich sorgte: „Ein 1:1 beim Zweiten hört sich vielleicht gut an, aber wenn man ehrlich ist, dann hatten wir in der zweiten Hälfte noch zwei, drei Dinger, um das Spiel zu gewinnen. Wie gegen Halle hätten wir auch beim KSC den Lucky Punch setzen können. Leider ist uns das nicht gelungen. Daher gehen wir aus diesen beiden Spielen mit zwei Punkten raus, wenngleich mehr möglich gewesen wäre.“