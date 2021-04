Hansa Rostock : Härtel: „Haben nicht die überragende individuelle Qualität“

Trotzdem war der Coach überraschend optimistisch hinsichtlich eines Aufstiegs, einen Dreier beim Ex-Club vorausgesetzt.

Rostock | Sieben Punkte aus den Ost-Derbys, damit wäre Hansa-Trainer Jens Härtel durchaus zufrieden. „Dann sollten wir genügend Schwung haben, das Rad so schnell zu drehen, damit es am Ende für uns reicht.“ Nach dem Sieg gegen Halle und dem Unentschieden am Sonntag in Dresden steht die Kogge bei vier Punkten. Fehlen noch drei, um nach der überraschend optimisti...

