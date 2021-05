FC Hansa Rostock : Jan Löhmannsröben: „Heute schütte ich mich einfach nur zu!“

Zwischendurch fühlte es sich ein paar Minuten lang an wie am Rande des Grabes, doch letztlich genügte ein 1:1 gegen Lübeck zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, und Trainer Jens Härtel gab den Befehl: „Feuer frei, Party!“

Rostock | Es fühlte sich an wie ein feststehender Abstieg, als der FC Hansa an diesem letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga 2020/21 gegen den VfB Lübeck in Rückstand geriet und fast zeitgleich Ingolstadt mit einem Mann mehr das 1:0 gegen 1860 München erzielte: Rostock auf einmal nur noch Dritter! Dies hätte die Relegation bedeutet. Und auch wenn also die 2. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.