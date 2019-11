Hansa Rostock : Neuer Hansa-Fanshop im Ostsee Park Sievershagen

Am 21. November eröffnet die Kogge im Ostsee Park Sievershagen einen neuen Fan-Shop.

von Marit Scholz

18. November 2019, 16:34 Uhr

Rostock | Hansa Rostock gibt es damit künftig auch im größten Einkaufszentrum des Nordostens.

Auf 75 m² präsentiert sich die große weiß-blaue Hansa-Welt mit den Klassikern wie Trikots, Schals und Caps und vielen weiteren beliebten Fan-Textilien, Accessoires sowie Artikel für Küche, Bad und Schlafzimmer.



Das verkehrsgünstig gelegene Einkaufszentrum in Sievershagen, das in diesen Tagen sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ist das besucherstärkste Einkaufscentrum im Mecklenburg-Vorpommern und beherbergt auf einer Fläche von mehr als 60.000 Quadratmetern 70 Geschäfte. Die bequeme Anfahrt und 2.000 kostenlose Parkplätze sorgen für einen stressfreien Shopping-Start. "Mit der Eröffnung des F.C. Hansa Fan-Shops im Ostsee Park beginnt die Mission Aufstieg" so der Wunsch vom Centermanager Jens Fischer zur Fan-Shop Eröffnung.

Der neue Fan-Shop befindet sich in zentraler Lage des Einkaufscenters. Neben Fanartikeln wird es natürlich auch Tickets für die Heimspiele des F.C. Hansa Rostock geben. Zudem ist eine Konzertkasse für deutschlandweite Musik- und Sportevents in Planung.

"Der Ostsee Park Sievershagen gehört zu den besucherstärksten Centern in Mecklenburg-Vorpommern und hat sich in den vergangenen Jahren zur beliebten Shopping-Adresse für die Rostocker Bürger und den Umlandgemeinden entwickelt. So ist nur konsequent, hier ‚Flagge‘ zu zeigen und unseren Fans und den Gästen vom Ostsee Park unser umfangreiches Merchandising-Sortiment zu präsentieren und Tickets für die Heimspiele im Ostseestadion zu verkaufen. Natürlich hat dieser Schritt zu einem weiteren Fan-Shop auch eine wirtschaftliche Relevanz. Wir möchten in dem Center neue Zielgruppen ansprechen und wissen auch um die touristische Bedeutung des Ostsee Park für viele Urlauber als Shoppingmeile und Nahversorger", so Remo Kolz, Leiter Merchandising beim F.C. Hansa Rostock.

Zur Eröffnung des neuen Fan-Shop am Donnerstag (21. November) sind einige Hansa-Aktionen geplant. So findet um 10:30 Uhr im Fan-Shop die offizielle Pressekonferenz mit Cheftrainer Jens Härtel statt. Von 15 bis 18 Uhr sind einige Preis- und Ticketaktionen geplant.

Auf das gesamte Fanartikelsortiment erhalten die Besucher 10% Rabatt. Außerdem sind Sitz-Platztickets für die Nordtribüne zum Heimspiel gegen die Würzburger Kickers (30.11.2019) für 10,00 € erhältlich. Des Weiteren wurde extra ein marinefarben Jutebeutel "Tradition“ in einer begrenzten Stückzahl aufgelegt. Dieser ist nur am Eröffnungstag für 4 € anstatt 8 € im neuen Fan-Shop erhältlich. Wer möchte kann den Hansa-Wein verkosten und Kinder, die an diesem Tag Mitglied im Kids-Club der Hansa Bagaluten-Bande werden, erhalten den Hansa XXL-Adventskalender gratis. An einer Selfie-Station können Handyfotos machen.

Als Höhepunkt findet um 17 Uhr eine Autogrammstunde mit unsere Torwartkrake Markus Kolke und den beiden Neuzugängen Nikolas Nartey und Nik Omladic. Hansa-Moderator Olliver Schubert sorgt mit Hansa-Mucke und flotten Sprüchen für gute Stimmung und wird den Spielern sicherlich ein paar Geheimnisse entlocken.

Der F.C. Hansa freut sich auf zahlreiches Erscheinen am Donnerstag (21. November) von 15 bis 18 Uhr im neuen F.C. Hansa Fan-Shop im Ostsee Park Sievershagen.