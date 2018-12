FC Hansa Rostock : Razzia gegen Hansa-Anhänger

Neun Verdächtige sollen in München fremdenfeindliche Parolen gerufen haben. Anschließend kam es zu einer Schlägerei.

von svz.de

17. Dezember 2018, 11:26 Uhr

Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Dezember vergangenen Jahres, jetzt wurde klar: Es waren Anhänger des FC Hansa Rostock, die am 2. Dezember 2017 kurz vor Mitternacht in einer Unterführung in der Nähe vom Pasinger Bahnhofsplatz in München mehrere zwischen 21 und 28 Jahre alte Syrer, Afghanen und Iraner erst fremdenfeindlich beleidigt und dann geschlagen haben. Das haben jetzt die Ermittlungen ergeben.

Zunächst sollen die neun Tatverdächtigen Beleidigungen wie "Ausländer raus!" gerufen haben, ehe die Fäuste flogen. Dabei wurde eines der Opfer im Gesicht verletzt, ein anderes an der Hand. Passanten riefen die Polizei, die Täter konnten fliehen.

Langwierige und aufwendige Ermittlungen

Das Staatsschutzkommissariat 44, das für politisch rechts motivierte Kriminalität zuständig ist, nahm die Ermittlungen auf und konnte jetzt Erfolge vermelden. Bundesweit wurden insgesamt neun Tatverdächtige aufgespürt. Sie sind zwischen 18 und 48 Jahre alt und kommen aus München und dem Landkreis sowie Passau und Rostock. Am vergangenen Donnerstag wurden ihre Wohnungen durchsucht. "Dabei wurden weitere mutmaßlich tatrelevante Beweismittel sowie Betäubungsmittel aufgefunden", teilte die Polizei mit.



Gegen die neun Verdächtigen wird nun wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung ermittelt.