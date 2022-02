Liveticker: FC Hansa in Darmstadt : Rostocker wollen Absturz auf Relegationsrang verhindern

Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga steht der FC Hansa Rostock beim SV Darmstadt 98 unter Druck. Weil die Konkurrenz im Abstiegskampf zuletzt gut gepunktet hat, droht den Ostseestädtern der Absturz auf den Relegationsrang. Das Spiel beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr. Wir berichten ab 13 Uhr per Liveticker.

