FC Hansa Rostock : Ryan Malone hat in Paderborn ein richtig gutes Spiel gemacht

Der US-Amerikaner legte beim 1:1 Torjäger Sven Michel an die kurze Leine, war keineswegs einfach nur der Ersatz für Innenverteidiger Thomas Meißner. Auch Trainer Jens Härtel lobte ihn für seine Leistung.

Rostock | Zur Not wäre Ryan Malone vom FC Hansa wohl noch bis unter die Dusche, wenn nicht gar bis zum Urinal an der Seite von Sven Michel gewesen. Doch als es dann den Handelfmeter für Paderborn gab, durfte er ihn nicht mehr ausschalten, musste 9,15 Meter Abstand halten. Und so lief es für den FC Hansa beim 1:1 in Paderborn Nur so kam der beste Torschütz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.