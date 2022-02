FC Hansa Rostock in Dresden : Sachsens Landesregierung erlaubt wieder mehr Zuschauer

Das macht Hoffnung: Den Ost-Klassiker des FC Hansa bei Dynamo Dresden dürfen am Sonntag rund 8000 Zuschauer miterleben. Hansa-Boss Robert Marien hofft auf ähnlich viele Besucher bald auch wieder im Ostseestadion.

Rostock | Erfreuliche Nachrichten für Fußball-Fans: Den Ost-Klassiker in der 2. Bundesliga zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Hansa Rostock dürfen am Sonntag rund 8000 Zuschauer live im Stadion miterleben. Die Landesregierung von Sachsen verkündete am Dienstag, dass ab dem 6. Februar eine geänderte Corona-Notfallverordnung gelten soll. Wie Gesundheitsmin...

