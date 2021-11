2. Bundesliga : Simon Rhein ist auf dem Weg zur Stammkraft beim FC Hansa Rostock

Der 23-Jährige hat sich im Mittelfeld etabliert, hadert aber ein bisschen mit dem VAR, wenngleich er ihm grundsätzlich positiv gegenübersteht.

Rostock | Bei zehn Einsätzen, davon sechs in Start-Elf, steht Simon Rhein in dieser Saison. Der 23-Jährige des FC Hansa Rostock ist dabei, in der 2. Fußball-Bundesliga Fuß zufassen und sich zu etablieren. Dass er nicht noch mehr Einsatzzeit bekam, liegt auch an einer Verletzung nach dem ersten Spieltag, die ihn kurzfristig aus der Bahn warf. „Ich fühle mich im ...

