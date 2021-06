2. Fußball-Bundesliga : Sommerfahrplan des FC Hansa Rostock

Der Aufsteiger startet am 17. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison im deutschen Unterhaus. Das erste Testspiel wird am 23. Juni um 17 Uhr beim Oberligisten MSV Pampow angepfiffen

Rostock | Aufsteiger FC Hansa Rostock hat für die Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mehrere Testspiele gegen unterklassige Kontrahenten vereinbart. Sechs Tage nach dem offiziellen Trainingsstart am 17 Juni tritt die Kogge am 23. Juni um 17 Uhr beim Oberligisten MSV Pampow an. Anschließend geht es am 26. Juni um 15.30 Uhr beim MV-...

