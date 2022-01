FC Hansa Rostock : Trainer Jens Härtel spricht „denglisch“

Die Integration von Nils Fröling gestaltet sich aufgrund sprachlicher Hürden schwieriger als bei Timo Becker. Unterdessen könnte bis zum Ende der Transferperiode am Montag bei Hansa in beide Richtungen noch was gehen.

Rostock | Bei Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird intensiv daran gearbeitet, die Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erhöhen. Nach einer langen Athletik-Einheit am Dienstagvormittag provozierte Chefcoach Jens Härtel am Nachmittag in kleinen, schnellen Spielformen viele spielnahe Abschlusssituationen. Am Mittwoch und Donnerstag wurden große Spielformen in Ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.