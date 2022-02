FC Hansa Rostock : Unbekümmertheit ist der große Trumpf von Danylo Sikan

Der 20-jährige Ukrainer kann ohne Druck im Abstiegskampf aufspielen und so zu einer große Hilfe für den FC Hansa Rostock werden – schon am Sonntag in Dresden?

Rostock | Kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode schlug Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock noch zweimal auf dem Transfermarkt zu und lieh mit Danylo Sikan (Schachtar Donezk) sowie Robin Meißner (Hamburger SV) zwei Offensivkräfte bis zum Saisonende aus. Am Dienstag stieg das Duo in das Mannschaftstraining ein. Ob einer oder sogar beide gleich am Sonntag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.