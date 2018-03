Hansa Rostock : Hansa arbeitet hart am Kredit

Der Rostocker Fußball-Drittligist will mit Leidenschaft und Mentalität beim VfL Osnabrück siegen – und den Fans Punkte schenken.

von Marie Boywitt

28. März 2018, 08:00 Uhr

Ist die Luft raus beim FC Hansa in der diesjährigen Fußball-Drittliga-Saison? Innenverteidiger Oliver Hüsing sieht das nach dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:0) nicht so. „Wir haben uns zu 100 Prozent reingehauen. Der Mannschaft kann man rein kämpferisch und vom Willen her absolut gar nichts vorwerfen. Klar fehlt im Moment das letzte Stück Überzeugung, vielleicht ein bisschen Spielglück – das ist vielleicht auch normal nach den jüngsten Ergebnissen. Aber solche Auftritte wie gegen Jena stimmen mich positiv, dass wir uns das wieder erarbeiten“, erklärt der 24-Jährige.

Der Abwehrchef will sich gerade wegen der derzeitigen Ergebniskrise beim FCH – drei Spiele ohne eigenen Treffer und sechs Partien ohne Sieg – für die anhaltende Unterstützung der Anhänger bedanken. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, wissen das zu schätzen, reden in der Kabine auch

darüber.“ Auch über Lösungen für das Hansa-Spiel reden die Rostocker selbstverständlich. Hüsing zeigt sich zuversichtlich und weiß, dass „wir uns das Glück nur durch Mentalität, Willen und Leidenschaft erarbeiten können. Das haben wir zuletzt gemacht, deshalb bin ich sicher, dass wir uns in Osnabrück (Sonnabend ab 14 Uhr – d. Red.) belohnen werden. Wenn wir so weitermachen, belohnen wir uns bald mit drei Punkten.“

Trainer Pavel Dotchev mahnt seine Truppe darüber hinaus an: „Wir können jetzt nicht das, was wir uns aufgebaut haben, leichtfertig aus der Hand geben. Wir wollen diese Negativserie möglichst schnell überstehen.“

Die Mannschaft bewies dies schon in der Hinserie, in der fünf Spiele ohne Erfolg in Serie bis dato der Negativrekord waren. „Ich habe mir schon gewünscht, dass wir unsere Entwicklung länger mitnehmen. Aber einige Probleme und Veränderungen haben uns etwas aus dem Kurs gebracht“, erklärt Dotchev, der sich dennoch sicher ist: „Wir werden wieder Spiele gewinnen – dann auch zwei, drei hintereinander. Für was das dann reichen wird, weiß ich nicht, aber es ist gut für die Moral und den Zusammenhalt. Wir wollen nicht zu viel Kredit verspielen und mit positiven Gedanken in die neue Saison starten.“

Vier pausieren

Beim gestrigen Training musste Hansa-Coach Pavel Dotchev auf Oliver Hüsing (Bauchmuskelverletzung), Joshua Nadeau (verletzte sich während der Vormittags-Einheit), Christopher Quiring (Erkältung) und Harry Föll (verletzte sich beim Einsatz für die „Zweite“) verzichten. Letzterer wird diese Saison wohl nicht mehr zum Profi-Kader stoßen, ließ Dotchev wissen.