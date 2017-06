Vertrag aufgelöst : Hansa Rostock und Tobias Jänicke gehen künftig getrennte Wege

vergrößern 1 von 1 Foto: geos 1 von 1

„Wir haben uns gemeinsam auf eine vorzeitige Auflösung des Vertrages verständigt. Wir danken Tobi für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, so René Schneider, Vorstand Sport beim FC Hansa Rostock.



Über die Details der Einigung wurde Stillschweigen vereinbart.



Tobias Jänicke, der ursprünglich noch bis zum 30.06.2018 an den FC Hansa Rostock gebunden war, hat in seiner Laufbahn insgesamt 160 Zweit- und Drittligaspiele für die Profimannschaft der Kogge bestritten.