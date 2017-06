3. Fußball-Liga : Hansa schließt Millionen-Lücke

vergrößern 1 von 1 Foto: Archiv/Lutz Bongarts 1 von 1

Pünktlich zur Abgabefrist hat Fußball-Drittligist FC Hansa die Lizenzunterlagen für die kommende Saison 2017/18 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) eingereicht. Ende April erhielten die Rostocker den Zulassungsbescheid für die 3. Liga, mussten aber eine Finanzierungslücke in Höhe von 1,3 Millionen Euro schließen.

Den größten Posten der Liquiditätslücke füllt ein Darlehen über 700 000 Euro durch die Obotritia Capital KGaA von Investor Rolf Elgeti. Dieses Geld wird benötigen, um die Hansa- Fananleihe mit einem Betrag in Höhe von gut 500 000 Euro aus dem Jahr 2011 zurückzuzahlen.

Ebenfalls ein Grund für die Schließung der Finanzierungslücke was das erfolgreiche Mikrosponsoring des Vereins und dadurch 150 000 Euro einnimmt. Mit dem Sieg im Landespokal (3:1 gegen MSV Pampow) und damit dem Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kann der FCH Einnahmen in Höhe von 240 000 Euro generieren.

Zusätzliche Mittel konnten auch durch das geplante Freundschaftsspiel der Hanseaten gegen den Bundesliga-Club VfL Wolfsburg (17. Juli im Ostseestadion) beim DFB nachgewiesen werden.

Bis Mitte Juni hoffen die Vereinsverantwortlichen, Klarheit vonseiten des DFB zu haben – und dann auch sportlich die neue Spielzeit in der 3. Liga in Angriff nehmen zu können.

>> Weitere Informationen zu dem Thema morgen in unserer Printausgabe oder im epaper.