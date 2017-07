Rostock vs. Großaspach : Hansa verpasst Sieg bei Dotchevs Heimdebüt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der FC Hansa Rostock hat beim Heimspieldebüt seines neuen Trainers Pavel Dotchev in der 3. Fußball-Liga einen Sieg verpasst. Die Mecklenburger kamen am Samstag vor 12.500 Zuschauern im Rostocker Ostseestadion über ein 0:0 gegen die SG Sonnenhof Großaspach nicht hinaus. Sie bleiben nach dem 2:0-Auftakterfolg bei den Sportfreunden Lotte in der noch jungen Saison aber im oberen Tabellendrittel.

In einer ansehnlichen Partie erspielten sich die Hausherren leichte Feldvorteile. Zwingende Torchancen ergaben sich aus den Bemühungen gegen kompakt stehende Gäste allerdings nicht. In der ersten Halbzeit musste Sonnenhof-Keeper Kevin Broll nicht einmal ernsthaft eingreifen. Sein Gegenüber Janis Blaswich im Hansa-Tor allerdings auch nicht.

Soufian Benyamina hätte die Hanseaten eine Minute nach Wiederanpfiff in Führung schießen können, scheiterte aber frei stehend am starken Broll. Danach blieben die Rostocker tonangebend und kamen auch zu weiteren Gelegenheiten. Die aber brachten nichts ein.

von Gert Glaner

erstellt am 29.Jul.2017 | 16:09 Uhr