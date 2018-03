FC Hansa Rostock : Ist das Märchen vom Aufstieg schon ausgeträumt?

Was haben die Partien gegen Münster, Werder Bremen II und Zwickau gemeinsam? Richtig – in den Duellen verspielte der FC Hansa seine Chance, in dieser Saison ganz vorne in der Tabelle mitzumischen. Es sind die Punkte gegen die „Kleinen“, die den Rostockern jetzt fehlen. In den sechs Partien gab es keinen einzigen Sieg und nur vier von 18 möglichen Zählern. Bei aktuell zehn Punkten Rückstand auf das Spitzenduo Paderborn und Magdeburg sowie sieben Zähler auf den Dritten Karlsruhe wird klar, wieso die Ostseestädter derzeit nur Sechster sind. Zudem ist die Spitze einfach zu breit, um den Rückstand in den ausstehenden zehn Partien noch aufzuholen. Hansa müsste nahezu alle Spiele gewinnen, die Konkurrenz im Kampf um den Aufstiegs- Relegationsplatz in mehr als einem Drittel patzen. Angesichts der Formstärken des Karlsruher SC, der seit dem 1. Oktober ungeschlagen ist, Wehen Wiesbaden (4./drei Siege in Serie) und Fortuna Köln (5./fünf Dreier in Folge) ist es unwahrscheinlich, dass das komplette Trio jetzt noch einbricht. Das macht deutlich, dass der Abstand des FC Hansa nach oben einfach zu groß ist, um noch eingreifen zu können. André Gericke