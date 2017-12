Hansa Rostock : Kapitän fordert öfter 100 Prozent

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

von André Gericke

erstellt am 21.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Positiv fällt das bisherige Saisonfazit von Hansa-Kapitän Amaury Bischoff aus. „Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir zur Winterpause 34 Punkte haben und auf Platz vier der 3. Liga stehen, dann hätten das alle unterschrieben. Vor allem, wenn man auf die vergangenen Jahre beim FC Hansa zurückschaut, in denen es immer einen Kampf um die hinteren Plätze gab“, sagt der 30-Jährige, der jetzt ein paar Tage in seiner französischen Heimat in Colmar vom Fußball abschalten will: „Klar ist es bitter, mit einer Niederlage in den Urlaub zu gehen, doch uns war klar, dass wir nicht 25 Spiele in Folge gewinnen. Jetzt tanken wir Kraft, damit wir am 2. Januar wieder mit dem Training loslegen und am 20. Januar in Großaspach eine neue Serie starten können.“

Der Routinier ist froh, „dass wir eine geile Mannschaft haben. Jeder, auch die, die nicht so häufig spielen, ziehen in die gleiche Richtung. Das ist sehr wichtig. Ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr noch besser Fußball spielen, ohne dass wir dabei die nötige Aggressivität und den Willen verlieren.“

Des Weiteren fordert Bischoff noch mehr Konstanz in den Leistungen: „Ich weiß, dass das in der 3. Liga schwer ist. In manchen Spielen waren wir über 100 Prozent, vielleicht bei 120 Prozent, doch es gab auch Partien wie zum Beispiel gegen Lotte – da waren es nur 80 Prozent. Dann wird es in dieser Liga aber brutal schwer, die Spiele erfolgreich zu bestreiten. Wir müssen es hinbekommen, dass wir einfach konstant bei 100 Prozent sind, dann wird es eine tolle Rückrunde.“

Spiele terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 25 bis 31 der 3. Liga terminiert. Zweimal muss der FC Hansa an einem Freitagabend um 19 Uhr auswärts ran – in Münster (16. Februar) sowie bei Werder II (2. März). Nach Bremen geht es gleich in der Woche danach am Mittwoch um 19 Uhr beim FSV Zwickau (7. März) zur Sache. Die übrigen Partien werden am Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen: gegen Magdeburg (24. Februar), Paderborn (10. März), beim VfR Aalen (17. März) sowie gegen Carl Zeiss Jena (24. März).