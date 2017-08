Fragen und Antworten : Krawallfans sperrten die Polizei aus

Große Zaunfahnen oder Banner können in der Ultra-Szene eine besondere Bedeutung haben. „Sie sind in der Regel selbstgezeichnet oder handgenähnt“, erklärt Volker Goll, stellvertretender Leiter der Koordinationsstelle für Fanprojekte. Für die jeweilige Gruppe haben die Banner daher eine „Riesensymbolik “. Sie sind identitätsstiftend und demonstrieren Zusammenhalt. Werden die Banner von Anhängern eines anderen Clubs erbeutet und anschließend im Stadion gezeigt, zumeist verkehrt herum oder angezündet, kann dies laut Goll für eine Ultra-Gruppe als „große Demütigung und Niederlage“ empfunden werden. So lösten sich bereits Ultra-Gruppen aufgrund gestohlener Banner auf oder verließen das Stadion, nachdem ihre geklaute Fahne im Fanblock des Gegners präsentiert wurde. „Die Zerstörung einer Flagge oder eines Banners ist auch eine maximale Machtdemonstration“, erklärt Fanexperte Goll weiter.