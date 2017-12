FC Hansa Rostock : Mit einem Sieg verabschieden

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

von Marie Boywitt

erstellt am 16.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Der FC Hansa will seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga von vier Siegen in Folge weiter ausbauen – und auch das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr im Ostseestadion für sich entscheiden. Zu Gast ist heute ab 14 Uhr der VfL Sportfreunde Lotte. „Wir wollen uns sauber verabschieden aus diesem Jahr. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die freien Tage gehen und die Weihnachtszeit verbringen“, sagt FCH-Trainer Pavel Dotchev.

Dabei warnt er aber auch vor dem kommenden Konkurrenten: „Wir müssen uns sehr professionell verhalten und das Spiel ernst nehmen. Lotte braucht unbedingt die Punkte. Das macht das Spiel auch wieder sehr gefährlich für uns. Ich erwarte einen sehr motivierten Gegner.“ Gerade weil die Westfalen mit André Dej (Meniskusriss), Maximilian Rossmann (Erkältung) und Kevin Freiberger (Gelbsperre) auf Stammspieler verzichten müssen, rechnet Dotchev mit einem disziplinierten Gegner, der „defensiv und kompakt gut steht und uns auskontern will“.

Der 52-jährige Fußball-Lehrer muss in seinen Planungen wohl auf Mike Owusu (Fußverletzung) und Mounir Bouziane (Probleme mit der Achillissehne) verzichten – ansonsten sind alle Mann an Deck. Die Qual der Wahl hat Dotchev bei der Position des Rechtsverteidigers: Vladimir Rankovic hat nach der Auswechslung des gelb-rot-gefährdeten Joshua Nadeau im vergangenen Heimspiel gegen den Chemnitzer FC (3:1) überzeugt. Wie auch Willi Evseev, der den dritten Treffer markierte. „Willi hat sich gut eingeschaltet“, lobt der Trainer.

Egal, wer spielt, der Auftrag des Coaches ist klar: „Wir wollen gewinnen, das Spiel bestimmen und dominieren. Dafür müssen wir druckvoll und nach vorne spielen, mit einer guten Staffelung hinterm Ball. Aber wir wollen Lotte nicht einen Moment glauben lassen, dass sie hier etwas mitnehmen können.“

Sollte dies gelingen, würde der FC Hansa weiter an der Spitzengruppe der Liga dranbleiben. Zudem haben „sie die Möglichkeit, mir zu beweisen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind“, fordert Dotchev seine Truppe heraus. Konditionell sieht er keine Probleme: „Ich bin mir absolut sicher, dass die Mannschaft jetzt in der Lage ist, 90 Minuten hohes Tempo zu gehen.“

Danach kann es dann für Spieler wie auch das Trainerteam in den Weihnachtsurlaub gehen. „Ich denke, dass wir ein bisschen abschalten müssen. Ich bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde auch wieder in der Lage sind, Spiele zu gewinnen“, verspricht Pavel Dotchev.