FC Hansa Testspiel : Rostock gewinnt gegen FSV Luckenwalde mit 1:0

Hansa Rostock hat ein weiteres Testspiel am Dienstagabend gegen den NOFV-Regionalligisten FSV Luckenwalde mit 1:0 (0:0) gewonnen. Jeff-Denis Fehr erzielte in der 54. Minute in Laage bei Güstrow das Tor für das Drittliga-Team von Trainer Pavel Dotchev.

Nächster Testspielgegner für die Hanseaten ist am Freitag (18.00 Uhr) die in der Nord-Regionalliga spielende zweite Vertretung des Bundesligisten Hamburger SV. Die Partie wird in Ludwigslust ausgetragen.

von Gert Glaner

erstellt am 11.Jul.2017 | 20:47 Uhr