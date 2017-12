Bryan Henning im Kurzinterview : „Sind schwer zu berechnen“

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Scharnweber 1 von 1

von mabo

erstellt am 16.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Beim ersten Aufeinandertreffen des FC Hansa Rostock mit den Sportfreunden Lotte am 1. Spieltag der 3. Fußball-Liga feierte Bryan Henning sein Debüt im Profi-Bereich – und erzielte zudem ein Traumtor aus gut 50 Metern zum 2:0-Endstand (88.). Damals noch eingewechselt, gehört der Mittelfeldakteur nun zum Stamm-Aufgebot der Hanseaten. Vor dem letzten Heimspiel des Jahres 2017 sprach NNN-Redakteurin Marie Boywitt mit dem 22-Jährigen.

Sind die Sportfreunde Lotte Ihr Lieblingsgegner nach dem Einstand zu Beginn der Saison?

Bryan Henning: Es geht, wir haben damals gewonnen, ich habe ein schönes Tor erzielt, aber ich habe nicht von Anfang an gespielt. Ich hoffe, dass es dieses Mal anders sein wird und ich von Anfang an ran darf – und trotzdem ein Tor schieße.

Gegen den Torwart wissen Sie ja, wie es geht…

Ich glaube, das wird dem nicht noch mal passieren. Es muss auch kein Tor von mir sein, Hauptsache wir gewinnen das letzte Spiel des Jahres, das wäre mir wichtiger.

Was nehmt Ihr euch als Mannschaft für dieses letzte Heimspiel vor?

Wir haben jetzt einen positiven Trend, da wollen wir natürlich das letzte Spiel auch gewinnen. Natürlich auch für die Fans, aber auch allgemein, um so weiter zu machen, wo wir jetzt sind.

Kommt die Winterpause denn jetzt ungünstig für Euch?

Das kann man so sehen. Aber ich denke, das sind dann noch zwei, drei Wochen, in denen wir uns besser kennenlernen und noch mal neue Sachen einstudieren können. Genau werden wir das am ersten Spieltag sehen. Aber ich denke nicht, dass es jetzt so schlimm ist.

Wie sehr habt Ihr euch als Mannschaft im Vergleich zu diesem ersten Spiel in Lotte verändert?

Wir sind jetzt eine Mannschaft geworden – jeder weiß, wie der andere tickt, wie der andere läfut, was für ein Spiel man sich vorstellt und da ist es dann natürlich noch mal einfacher für uns. Vielleicht auch schwerer für den Gegner, wie man uns berechnen kann.

Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Lotte ist eine sehr gute Mannschaft, spielstark und ich weiß, dass es ein spannendes Spiel wird.

Ihre Rolle hat sich seit dem ersten Spiel verändert. Wie sehen Sie sich selbst?

Ich freue mich, dass ich solch eine Position habe. Man muss abwarten. Ich werde meine Leistung weiter bringen. Aber auch wenn Ersatz kommt, die sind alle super im Mittelfeld. Man darf nie schlafen und muss weiter Gas geben.