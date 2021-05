Relegation : Hectors Interview als Symbol: Kölner Nerven liegen blank

Als klarer Favorit ist der 1. FC Köln in die Relegation gegen Holstein Kiel gegangen. Nach dem 0:1 liegt der Vorteil nun beim Zweitligisten. FC-Kapitän Jonas Hector lässt seinem Frust freien Lauf.

Köln | Das Frust-Interview von Jonas Hector wurde zum viralen Hit in den sozialen Netzwerken, doch rund um den 1. FC Köln konnte niemand darüber lachen. Nachdem der Fußball-Bundesligist in der Relegation gegen den Zweitligisten Holstein Kiel alle Trümpfe aus der Hand gegeben hatte, hatten die Kölner am Donnerstag andere Sorgen. Und Hector war an seinem 31...

