Nationalmannschaft : Helfer in der Not: Goretzka kämpft für den EM-Kaltstart

Schon gegen Frankreich hätte der Bundestrainer Leon Goretzka gerne dabei gehabt. Jetzt braucht er den dynamischen Mittelfeldspieler mit der eingebauten Torgefahr noch dringender.

Herzogenaurach | Bei einem Gruppen-Wettkampf im Training versenkte Leon Goretzka für sein Sieben-Mann-Team regelmäßig die Bälle in der grünen Zieltonne. Kein Zweifel: Der 26 Jahre alte Bayern-Profi mischt beim Training des Fußball-Nationalteams in Herzogenaurach wieder voll mit. Und am Samstag (18.00 Uhr) könnte der muskulöse Vorarbeiter für Joachim Löw auch genau ...

