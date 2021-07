Nationalspieler : Henrichs vor Olympia: „Gold wäre traumhaft“

Für Benjamin Henrichs vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wäre ein Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio „traumhaft, dafür werden wir alles geben“, sagte der 24-Jährige in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“.

Leipzig | Für Benjamin Henrichs vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wäre ein Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio „traumhaft, dafür werden wir alles geben“, sagte der 24-Jährige in einem Interview der „Leipziger Volkszeitung“. „Erstmal müssen wir durch die Gruppenphase. Aber natürlich wäre uns allen die Medaille in Gold am liebsten.“ 2016 saß Henri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.