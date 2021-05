Bundesliga-Abstiegskampf : Hertha im Saisonendspurt ohne Stürmer Cordoba

Hertha BSC muss im Kampf gegen den Abstieg in den verbleibenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga auf Stürmer Jhon Cordoba verzichten.

Berlin | Der 28-Jährige hatte sich gegen Arminia Bielefeld (0:0) am Bandapparat am Sprunggelenk verletzt. Für ihn ist die Saison vorzeitig beendet. Im wichtigen Nachholspiel beim FC Schalke 04 müssen die Berliner am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) neben Matheus Cunha und Maximilian Mittelstädt zudem wohl auch auf den angeschlagenen Ex-Weltmeister Sami Khedira verzich...

