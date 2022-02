Bundesliga : Herthas Personalnot immer größer: Schwolow fehlt in Freiburg

Nach einem Corona-Ausbruch wird die Personalnot bei Hertha BSC im Abstiegskampf vor dem schweren Auswärtsspiel in Freiburg immer größer.

„Jetzt reicht es auch irgendwann mal“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten, Tayfun Korkut, vor dem Auswärtsspiel der Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. „Das könnte uns jetzt auch mal etwas fernbleiben, was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben.“ Besonders im Tor und der Innenverteidigung steht der 47-Jährige vor P...

