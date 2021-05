Stadion-Katastrophe : Hillsborough: Ex-Polizisten und Anwalt freigesprochen

Im Fall des Unglücks im englischen Hillsborough-Stadion mit insgesamt 96 Toten im Jahr 1989 ist das wohl letzte Strafverfahren gegen drei Angeklagte eingestellt worden.

Salford | Der Vorsitzende Richter am Nightingale Court in Salford entschied, das Verfahren gegen zwei pensionierte Polizisten und einen Anwalt wegen Rechtsbeugung nicht zuzulassen. Die Anklage hatte ihnen vorgeworfen, die Verantwortung der Polizei an dem tödlichen Massengedränge in dem Fußball-Stadion in Sheffield vertuscht zu haben. Da sich die Vorwürfe jedoch...

