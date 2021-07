Nationalmannschaft : Hoeneß stichelt gegen „Messias“ Flick und rügt Kroos

„Angsthasenfußball“, die Zeit von Toni Kroos „ist total vorbei“ - und „Messias“ Flick muss jetzt liefern. Uli Hoeneß teilt bei seiner EM-Analyse im TV hart aus. Kroos schießt nach der Hoeneß-Watschn noch während der Live-Sendung scharf zurück.

Ismaning | Uli Hoeneß hat in seiner schonungslosen EM-Analyse ein hartes Urteil über Toni Kroos gefällt und dem neuen DFB-„Messias“ Hansi Flick Spitzen für dessen Dienstantritt mitgegeben. „Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München im TV-Talk, in dem er auch über die besondere Herausforderung für Tr...

