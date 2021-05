Sprunggelenk-Verletzung : Hoffenheims Baumgartner fällt für Rest der Saison aus

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss in den verbleibenden zwei Saisonspielen auf Mittelfeldmann Christoph Baumgartner verzichten.

Sinsheim | Der österreichische Nationalspieler hat sich im Training eine Verletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, wie die Kraichgauer am Donnerstag bekanntgaben. In den Partien bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und gegen Hertha BSC eine Woche später steht der 21-Jährige damit nicht zur Verfügung. Baumgartner sei aber zuversichtlich, an der...

