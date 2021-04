Borussia Mönchengladbach : Hofmann nach Corona-Infektion: „Keine Nachwirkungen“

Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann fühlt sich nach überstandener Corona-Infektion wieder komplett gesund.

Mönchengladbach | „Ich habe laut den medizinischen Tests keine Nachwirkungen davongetragen“, sagte der 28-Jährige in einem Interview auf der Homepage seines Vereins Borussia Mönchengladbach. „In meinem Körper sollte glücklicherweise alles so sein wie zuvor. Deswegen hoffe ich, dass es für das Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt in irgendeiner Form reicht.“ In...

