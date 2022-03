2. Bundesliga : Holstein-Profi Reese: „Konstanz ist jetzt das Zauberwort“

Fußball-Profi Fabian Reese hat den Schlüssel für Holstein Kiel im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga gefunden: „Konstanz ist jetzt das Zauberwort“, sagte der 24-jährige Angreifer den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie haben die „Störche“ als Tabellen-Elfter nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

„Es gab in den letzten Spielen immer Phasen, in denen wir auch sehr ordentlich gespielt haben“, sagte Reese, der seit geraumer Zeit zu den besten Spielern im Team von Marcel Rapp gehört. „Wir haben diese Konstanz dann aber nie über 90 Minuten hineinbekommen.“ Der Flügelstürmer will angesichts der Tabellen-Konstellation nicht schwarzmalen, doch auch er ...

