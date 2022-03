Ghanaische Nationalmannschaft : Holstein-Stürmer Wriedt bei WM: Dank an Fans

Mittelstürmer Kwasi Wriedt von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich mit der Nationalmannschaft Ghanas für die WM in Katar qualifiziert und sich bei den Kieler Fans bedankt. „Ich bin überglücklich, dass wir uns durchgesetzt haben. Ein Traum wird wahr. Ein Teil davon zu sein ist wirklich unglaublich“, sagte Wriedt und richtete Grüße an die Fans von Holstein Kiel aus: „Danke für den Support! Wir sehen uns in Kiel.“

Ghana hatte am Dienstagabend im Rückspiel gegen Nigeria ein 1:1 erreicht. Das Hinspiel in Ghana war 0:0 ausgegangen. Wriedt wurde in beiden Partien in der Schlussphase eingesetzt. Ghana ist nach 2006, 2010 und 2014 zum vierten Mal bei einer WM-Endrunde dabei....

