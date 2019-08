2. Liga : HSV auf Platz eins - Bochum vor Trainerwechsel

Hamburg steht an der Tabellenspitze, Mitaufstiegsfavorit Stuttgart bleibt sieglos. Dafür schiebt sich Bielefeld überraschend auf Rang zwei vor. Nach der Trennung von Meyer in Aue vor einer Woche droht nun in Bochum bereits dem zweiten Coach in dieser Saison das Aus.

von dpa

25. August 2019, 15:51 Uhr

Der Hamburger SV hat seinen Spitzenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga souverän behauptet. Die Hanseaten feierten mit dem 4:2 (2:0)-Erfolg beim Karlsruher SC den dritten Saisonsieg im vierten Spiel und sind nun alleiniger Tabellenführer.

Aufsteiger VfL Osnabrück rutschte dagegen nach dem 0:1 (0:0) beim 1. FC Nürnberg vorerst aus den Aufstiegsrängen. Im dritten Sonntagsspiel setzte sich der SV Sandhausen nach dem Doppelschlag von Philipp Förster (60.) und Kevin Behrens (63.) mit 2:0 (0:0) beim FC Heidenheim durch.

Für den Spitzenreiter HSV trafen einmal mehr das Sturmduo Lukas Hinterseer (16. Minute/Foulelfmeter) und Sonny Kittel (34./67.) sowie Jairo (90.+1). Aber Karlsruhe kündigte bereits vor dem Anpfiff an, sich nach dem 1. FC Nürnberg und VfL Bochum die Möglichkeit eines Einspruchs gegen die Spielverwertung wegen des Einsatzes von Bakery Jatta vorzubehalten. Weil die «Sport Bild» über Zweifel an der Identität des HSV-Profis berichtete, untersuchen der Deutsche Fußball-Bund sowie das Bezirksamt Hamburg-Mitte die Berechtigung von Jattas Spielerlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung. Jatta wurde in Karlsruhe bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen.

Zweifellos ist hingegen, dass nach erst vier Spieltagen der zweite Trainerwechsel droht. Denn bei den Bochumern täuscht eine fulminante Aufholjagd am Samstag beim 3:3 (0:3) gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über den schlechten Saisonstart hinweg. Zwei Zähler aus vier Spielen und Platz 16. - VfL-Coach Trainer Robin Dutt stellte sich selbst infrage. «Ich bin bereit, mich dieser Verantwortung zu stellen. Dieser Verein kann nicht mit einem angezählten Trainer in die nächsten Wochen gehen», sagte Dutt, dessen Zukunft in Bochum nach 18 Monaten ungewiss ist. Gespräche über ihn laufen im Verein.

Schon vor einer Woche hatte der FC Erzgebirge Aue Daniel Meyer freigestellt. Mit Interimstrainer Marc Hensel gelang den Sachsen zwar ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart, die Suche nach einem Nachfolger für Meyer läuft aber weiter. «Wir arbeiten dran. Die Entscheidung ist sorgfältig abzuwägen», sagte FCE-Präsident Helge Leonhardt. Nach Medienberichten gilt Dirk Schuster als Favorit.

Hochzufrieden sind sie derzeit in Bielefeld mit der Arbeit von Coach Uwe Neuhaus, der die Arminia nach dem 3:1 (1:0)-Sieg bei Jahn Regensburg auf Tabellenplatz zwei führte. Dagegen blieb Absteiger Hannover 96 auch im zweiten Heimspiel ohne Erfolg. Gegen die SpVgg Greuther Fürth reichte es am Samstag nur zu einem 1:1 (0:1). «Das ist wirklich unbefriedigend und für mich persönlich auch enttäuschend, aber wir müssen damit leben», sagte 96-Coach Mirko Slomka. Ebenfalls ohne Sieger endete am Freitagabend die torlose Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und Dynamo Dresden. Ein Dresdner Fan ist nach einem Sturz von einer Mauer in kritischem Zustand.