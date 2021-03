2. Liga : HSV-Kapitän Leibold für zwei Spiele gesperrt

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in den kommenden Spitzenspielen gegen Holstein Kiel und beim VfL Bochum auf seinen Kapitän Tim Leibold verzichten.

Hamburg | Der Linksverteidiger war am Montagabend im Hamburger Stadtderby gegen den FC St. Pauli (0:1) per Roter Karte vom Platz gestellt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Leibold für zwei Spiele. Zudem muss er eine Geldbuße in Höhe von 8000 Euro zahlen. Leibold hatte in der Nachspielzeit der Partie St.-Pauli-Stürmer Guido B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.