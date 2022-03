2. Liga : HSV-Profi Vagnoman: „Werden am Ende gut dastehen“

Abwehrspieler Josha Vagnoman vom Hamburger SV sieht seine Mannschaft im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga in einer aussichtsreichen Position. „In den letzten Jahren waren wir die Gejagten, hatten den größten Druck und konnten hinten heraus eigentlich nur verlieren. Jetzt ist es mal andersrum“, sagte der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger bei hsv.de. „Daher bin ich überzeugt: Wenn wir alles reinhauen und es schaffen, möglichst oft unser Spiel zu spielen und unsere beste Leistung abzurufen, dann werden wir am Ende auch in der Tabelle gut dastehen.“

Der HSV nimmt nach 26 Spielen den sechsten Tabellenplatz mit neun Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz ein. „Die Liga ist spannend, im oberen Drittel trennen nicht viele Punkte die Clubs, da kann noch alles passieren“, sagte Vagnoman. „Ich finde es deshalb gut und richtig, dass wir sagen: Was die anderen Mannschaften machen, das können w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.