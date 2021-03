Star-Fußballer als Beifahrer : Ibrahimovic fährt per Anhalter zum Musikfestival

Matteo Rasero/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Stürmer-Star Zlatan Ibrahimovic wird nicht nur im Fußball manchmal ausgebremst, sondern auch im Stau auf der Autobahn.

Sanremo | Weil der 39 Jahre alte Top-Torjäger des AC Mailand sich aber nicht gerne aufhalten lässt, stieg er am Donnerstag aus dem feststeckenden Auto auf ein Motorrad um. „Ibra“ düste „per Anhalter“ weiter, wie er selbst erzählte. Ibrahimovic gehört gerade allabendlich zu den Stars beim Musikfestival in Sanremo, einer Küstenstadt in Ligurien. Dort wurde sei...

