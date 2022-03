Nationalmannschaft : Israel Flicks erster Prüfstein im WM-Jahr

Unter Hansi Flick als Bundestrainer hat Deutschland bislang immer gewonnen. Das soll auch beim Auftakt ins WM-Jahr so bleiben. Im achten Spiel unter dem DFB-Chefcoach ist Israel der Gegner.

Keine 20 Kilometer von seinem Zuhause in Bammental entfernt beginnt für Hansi Flick das Länderspiel-Jahr. Gegen Israel will der Bundestrainer am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim seine erstaunliche Bilanz ausbauen. Sieben Spiele, sieben Siege, diese Quote hat nach vielen Enttäuschungen die Erwartungen an die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor der ...

