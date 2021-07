Einzug ins EM-Halbfinale : Italien zurück „unter den Großen des Fußball“

Veni, vidi, vici: Italien siegt sich in die Garde der „Großen des Fußballs“ zurück. Die Squadra Azzurra freut sich nach der „magischen Nacht“ von München auf den Halbfinal-Gipfel mit Spanien. Eine EM-Demütigung ist unvergessen.

Coverciano | Tief in der Nacht sangen die euphorisierten Halbfinalisten voller Inbrunst ihren Teamsong „Un'estate italiana“. Das imposante 2:1 (2:1) im Viertelfinalduell zweier Top-Favoriten bestärkte den Glauben der Italiener an die eigene Stärke und den ersten Titel seit anderthalb Jahrzehnten weiter. 32 Spiele ohne Niederlage, fünf Siege in fünf Partien der ...

