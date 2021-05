Laufzeit bis 2026 : Italiens Nationalcoach Mancini verlängert Vertrag

Roberto Mancini bleibt bis zur Weltmeisterschaft 2026 italienischer Fußball-Nationaltrainer.

Roma | Der 56-Jährige verlängerte seinen Vertrag kurz vor Beginn der EM langfristig, wie Italiens Verband FIGC mitteilte. Mancini soll die Squadra Azzurra damit nach der EM in diesem Sommer auch zur WM 2022 in Katar, zur EM 2024 in Deutschland und zum Turnier 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. „Ich bin sehr glücklich“, sagte der Nationalcoach. ...

